Mínimas em 5°C e chance de neve: semana terá queda brusca de temperatura na Serra 

Chegou a hora de tirar o casaco do armário — e também as luvas, toucas e botas! Os meteorologistas da Climatempo confirmaram a chegada da primeira grande onda de frio na Serra durante esta semana, com chance de chuva congelada ou até neve .

Também será entre a quarta e a quinta-feira o período com maior chance de chuva congelada ou neve na Serra. Entre os pontos com maior chance de registrar os fenômenos está a região de Caxias do Sul, a região das Hortênsias, como Gramado e Canela e, sobretudo, os Campos de Cima da Serra, com São José dos Ausentes e Bom Jesus.