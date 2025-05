Mel do Ceará, guaraná do Amazonas e cafés mineiros: por que produtos de todas as regiões do país estarão expostos em feira de Gramado

Vinhos e espumantes do Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira, Farroupilha e da região da Campanha representarão o Rio Grande do Sul no evento que se dedica a explorar os terroirs do Brasil, em Gramado. Anselmo Cunha / Divulgação

Produzidos em locais que determinam sua exclusividade, produtos de características únicas são capazes de promover o nome das regiões de onde saíram a ponto de as transformarem em destino turístico.

Países europeus, como Itália, Portugal e França, por exemplo, fazem isso muito bem e atraem turistas para regiões que são hoje sinônimos de cortes de carnes, vinhos, queijos e espumantes.

O presunto de Parma, o vinho do Porto e a espumante de Champagne estão entre os produtos com determinação de origem mais conhecidos no mundo. No Brasil, mais de 130 já foram autenticados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e passaram a incorporar o nome de onde vêm. É o caso, por exemplo, dos doces de Pelotas, da maçã de São Joaquim (SC) e do arroz do Litoral Norte Gaúcho.

Eles estão entre os 50 produtos que estarão expostos a partir desta quarta-feira (28) em Gramado no Connection Terroirs. No ano passado, o evento foi realizado em agosto, por conta da enchente e, em 2025, de forma mais leve, sem a insegurança trazida pelos problemas de logística, segundo o CEO Eduardo Zorzanello. A iniciativa apresenta também artesanato, feito de forma única em regiões de Roraima, Ceará e Sergipe.

— É um ano mais leve, diferentemente do ano passado, que precisou ser adiado e ocorreu em agosto, ainda com o Aeroporto Salgado Filho fechado. Queremos revelar experiência para o participante e que ele se sinta imerso. Quando falamos em indicação geográfica, falamos do que é mais genuíno e precioso de um território, porque lidamos com história, origem e um saber fazer extremamente típico para traduzir isso em reconhecimento — diz.

Trazidos por produtores de todas as regiões do país, os produtos poderão ser degustados gratuitamente até sábado (31) na Praça Major Nicoletti e na Rua Coberta, onde ocorrem também oficinas de gastronomia e degustações guiadas. Na arena de conteúdo, instalada no Palácio dos Festivais, painéis vão debater marketing, turismo e as oportunidades geradas pela produção local. Os ingressos custam R$ 399.

— É um evento que contempla a comunidade que vai experimentar, o produtor que quer ter mais conhecimento com temas de mercado e proprietários de restaurantes, hotéis, mercearias e boutiques que podem agregar produtos únicos aos respectivos comércios. Nosso papel é despertar no consumidor o desejo de entender a importância de consumir um produto que tem história — diz Zorzanello.

Maués é reconhecida nacionalmente pela produção do guaraná. Associação dos Produtores de Guaraná da Indicação Geográfica de Maués / Divulgação

Guaraná de Maués, o único com 4,2% de cafeína

Entre os produtos que serão expostos no Terroirs do Brasil está o guaraná de Maués, município do interior da Amazônia. A viagem para chegar à Serra começou no domingo (25), no único barco diário que percorre os cerca de 350 quilômetros até a capital Manaus em 24 horas.

Quem vem a Gramado é o italiano Lucca D’Ambroz, morador de Maués há 23 anos e proprietário de uma agroindústria que beneficia o guaraná com o maior teor de cafeína produzido no Brasil:

— O guaraná de Maués é muito especial, uma planta amazônica domesticada por indígenas. A semente tem um teor de cafeína de 4,2%, diferente de guaranás da Bahia e Mato Grosso e o triplo do café, então é uma fonte de energia muito importante. O consumo do guaraná em pó não proporciona somente energia, mas ajuda muito no foco e na atenção.

Processado e beneficiado da forma tradicional, colhido à mão e torrado por oito horas em tacho de barro, o guaraná de Maués teve sua determinação de origem conquistada em 2018 e tenta, segundo D’Ambroz, reeducar o brasileiro para o consumo do grão enquanto energético e não apenas como refrigerante:

— Isso era muito forte há 40 anos, quando só se tinha guaraná em Maués, mas quando começou a ser produzido em outras regiões e em larga escala pensando na indústria, a qualidade se alinhou para baixo para atender a necessidade. A indústria acabou ofuscando a fama.

D’Ambróz, que também é secretário executivo da Associação dos Produtores de Guaraná da Indicação Geográfica de Maués, leva o guaraná para Gramado em diversas formas.

— Em pó, cápsula e em bastão, as mais tradicionais e que permitem transformá-lo em pó. Hoje todo mundo quer foco e disposição e incluímos no chocolate para facilitar o consumo e ter em uma barrinha com dose diária de guaraná necessária — conta.

Confira os produtos que estarão expostos:

• Cafés de oito regiões mineiras e de quatro paulistas

• Café Matas de Rondônia (RO)

• Café Norte Pioneiro do Paraná (PR)

• Cafés Especiais das Montanhas de Espírito Santo (ES)

• Derivados de Jabuticaba Sabará (MG)

• Mel de Melato da Bracatinga (SC, RS e PR)

• Mel de Aroeira do Norte de Minas (MG)

• Mel de Aroeira de Inhamuns (CE)

• Mel do Oeste do Paraná (PR)

• Melado Batido e Melado Escorrido de Capanema (PR)

• Queijo Artesanal da Canastra (MG)

• Queijo Artesanal Região do Serro (MG)

• Queijo Serrano dos Campos de Cima da Serra (RS)

• Artesanato Renda de Divina Pastora (SE)

• Artesanato de Jaguaribe (CE)

• Bala de Banana de Antonina (PR)

• Banana In Natura e Derivados da Região de Corupá (SC)

• Vinhos Finos Altos Montes (RS)

• Vinhos da Campanha Gaúcha (RS)

• Vinhos e Espumantes Vale dos Vinhedos (RS)

• Vinhos e Espumantes de Farroupilha (RS)

• Vinhos e Espumantes dos Vales da Uva Goethe (SC)

• Vinhos de Inverno do Sul de Minas (MG)

• Espumante Altos de Pinto Bandeira (RS)

• Cracóvia Suína de Prudentópolis (PR)

• Açafrão da Região de Mara Rosa (GO)

• Biscoito São Tiago (MG)

• Cachaça e Aguardente de Luiz Alves (SC)

• Amêndoa de Cacau de Linhares (ES)

• Própolis dos Manguezais de Alagoas (AL)

• Doces de Pelotas (RS)

• Camarão Costa Negra (CE)

• Erva-mate São Matheus (PR)

• Erva-mate Região de Machadinho (RS)

• Arroz do Litoral Norte Gaúcho (RS)

• Maça de São Joaquim (SC)

• Guaraná de Maués do Amazonas (AM)

• Panela de Barro Raposa (RR)