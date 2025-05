Alimentos doados durante o evento Gigantes do Vôlei são doados para entidades de Caxias

Mantimentos foram entregues ao Banco de Alimentos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Gigantes do Vôlei, que reuniu nomes consagrados do esporte no último sábado (17), como os caxienses Gustavo Guazzelli Bonatto, Felipe e Fernando Kreling e Clinty Riw da Rosa, trouxe a modalidade de volta a Caxias do Sul. E, mais do que levar cinco mil pessoas ao Ginásio do Sesi, foi importante para arrecadar quase duas toneladas de mantimentos que foram doados ao Banco de Alimentos.

Além dos caxienses que estiveram em quadra, grandes nomes do esporte, como Wallace, Alan, Lucas Bergman, Éder Carbonera e Maurício Borges também marcaram presença no jogo do último sábado.

Na manhã desta quinta-feira (17), Gustavo, Felipe e Clinty, organizadores do Gigantes do Vôlei, foram com a equipe do Banco de Alimentos nas entregas. Três entidades foram as primeiras a receberem as doações, sendo a Educaritá, dos bairros Pioneiro e Fátima, que atendem a crianças, e a Enca, no Santa Fé, com crianças e adolescentes.

A primeira parada foi no Pioneiro e também contou com a presença do Java, mascote do evento. Para além da doação do rancho do mês que vai ajudar na alimentação de 115 crianças, a diversão ficou por conta das conversas e brincadeiras com os atletas. Na unidade do Fátima são mais 220 crianças atendidas.

— Quando nós recebemos um pessoal como esse (atletas), o Java, imagina a alegria delas (crianças), isso é muito bacana, inclusive para a formação delas. Tem algumas que passam o dia inteiro aqui — afirma Carlos Alberto Bender, administrador das escolas Educaritá.

Além das três entidades que receberam doações nesta manhã, outras também devem ser beneficiadas. Conforme Thabata Pedroni, nutricionista do Banco de Alimentos, são 126 instituições cadastradas:

— Nós temos uma nutricionista que realiza visitas técnicas, ao menos duas em cada instituição por ano, e identifica quais são as demandas e, de acordo com isso e o conhecimento técnico, fazem a distribuição do que cada uma necessita. Não necessariamente todos esses quilos arrecadados vão para essas três instituições na quinta.

Durante as entregas, Bonatto relembrou de sua trajetória e que se formou justamente de um projeto social desenvolvido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), no início dos anos 2000:

— Aprendemos que o esporte não é só esporte, ele educa, ajuda e conquista várias outras coisas. Voltamos para Caxias para entregar aquilo que o vôlei deu e ensinou — afirma o atleta.

A presença do público no Sesi, no sábado, surpreendeu os organizadores. Conforme Felipe Kreling, a expectativa era de três mil pessoas. Para ele, o evento conseguiu cumpriu com a proposta social que tinha.

— O vôlei é muito família. Nós, enquanto formados em Caxias, rodamos o Brasil e mundo, sentimos que temos a necessidade de devolver um pouco do que ganhamos com o esporte, e um dos valores que aprendemos foi a solidariedade — comemora Kreling.

Pelo vôlei na cidade

Um dos objetivos do Gigantes do Vôlei foi mostrar a força que o esporte tem em Caxias do Sul. Já há conversas com empresas da região para a formação de um time.

— Não adianta fazer somente um jogo, precisa ter um espelho. Como temos o futebol e o basquete em Caxias, precisamos ter um espelho no vôlei — comenta Gustavo.

O projeto ainda está em fase inicial de elaboração. Conforme Felipe Kreling, já foram protocolados projetos de lei de incentivo, mas ainda são buscados patrocínios, principalmente para viabilizar os salários dos atletas.