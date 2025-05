Manhãs geladas e tardes quentes: como será o clima no final de semana em Caxias do Sul

O clima segue seco e com temperaturas mais baixas durante a madrugada e manhã Neimar De Cesero / Agencia RBS

As temperaturas em Caxias do Sul e na região da Serra voltam a subir a partir desta sexta-feira (2), mas ainda é necessário sair bem agasalhado, principalmente nas primeiras horas do dia. Nesta quinta (1º), o dia começou com Vacaria registrando 5,5ºC.

Conforme o Climatempo, a sexta será marcada pelo predomínio de tempo firme em toda a região serrana. O sol aparece entre nebulosidade variável durante o dia e as temperaturas já começam a apresentar maior aumento, contudo, as madrugadas e as manhãs seguem mais frias. Em Caxias do Sul, a mínima será de 11º e a máxima de 21º.

No sábado (3) e domingo (4), o clima segue similar ao da sexta, com as temperaturas aumentando gradativamente com o passar do dia. Em função da presença de umidade na atmosfera, haverá condições para chuva fraca ou chuviscos isolados em alguns pontos da região da Serra. No entanto, Caxias segue com o tempo firme, com os termômetros variando de 12ºC a 25ºC nos dois dias.

