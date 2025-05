Mais de 50 mil devotos participam das celebrações de Nossa Senhora de Caravaggio em Canela 

— Após um pesaroso mês de maio em 2024, a 65ª edição da Romaria e Festa de Nossa Senhora de Caravaggio, nesse maio de 2025 foi, com certeza, marcada por um renovar da esperança para todos — pontua o padre Diego Soares.

No último sábado ocorreu a Romaria dos Jovens e a Jornada Diocesana da Juventude. No domingo, cerca de 6,8 mil motos e bicicletas rumaram ao Santuário, durante a Romaria Motorizada e dos Ciclistas.

As celebrações encerraram na segunda com a tradicional Romaria a Pé, caminhada de 7 quilômetros entre a Catedral de Pedra e o Santuário. Conforme divulgado, fieis descalços, crianças vestidas de anjo, pagadores de promessas carregando cruzes ou velas, participam do ato religioso.