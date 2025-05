Mais de 50 cães "salsichas" participam de encontro no Shopping Villagio Caxias

O evento foi realizado no espaço pet do shopping.

Mais de 50 cachorros da raça Dachshunds, os “salsichas”, reuniram-se no espaço pet do shopping Villagio Caxias, na tarde desde domingo (18). A segunda edição do encontro, organizado pelo grupo Salsichas Gaúchos, teve como principais objetivos a confraternização entre os animais e os tutores, além da arrecadações de doações para ONG's da causa animal da cidade.