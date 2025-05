Jovem que morreu em acidente de motocicleta em Caxias do Sul atuou como mascote do Juventude 

Nicolas Ezequiel Martini, 25 anos, morreu em um acidente de motocicleta na madrugada de sábado (3), no bairro Madureira.

Nicolas Ezequiel Martini, 25 anos, será lembrado como um amigo alegre, bem-humorado e sempre disposto a ajudar. O jovem morreu em um acidente de motocicleta na madrugada de sábado (3), no bairro Madureira, em Caxias do Sul. O caso foi registrado por volta das 2h, na Rua Sarmento Leite. Ele estava na carona do veículo.