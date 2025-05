Jovem morre após colidir carro contra poste em Vila Flores

Segundo o Corpo de Bombeiros de Veranópolis, a vítima foi localizada sozinha e inconsciente dentro do veículo, um Fiat Palio. Wander foi socorrido pela equipe ao hospital, onde morreu.

A prefeitura de Nova Prata lamentou a morte do jovem pelas redes sociais. Segundo a publicação, ele integrava a equipe São Caetano Futebol Clube, que participava do 19º Campeonato Municipal de Futebol 7 do município.