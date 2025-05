Inicia construção de prédio da escola Leonel Brizola, no Loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul 

A prefeitura de Caxias do Sul anunciou nesta quinta-feira (22) o começo da construção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Leonel Brizola . A expectativa é que a obra seja concluída até o início do ano letivo de 2026.

A edificação será feita pela Earqui Serviços de Arquitetura e Construções, vencedora da licitação. O contrato com a empresa foi assinado no fim de março. O custeio do projeto será feito pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com aporte de R$ 4.665.625,24 e pela prefeitura de Caxias do Sul, que irá destinar R$ 5.296.646,93.