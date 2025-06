Três pessoas ficaram feridas em um incêndio no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, neste sábado (31). O fogo atingiu uma oficina mecânica na Rua João Paranhos da Rocha, por volta das 12h40min.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas pelo Samu ao atendimento médico por inalação de fumaça e queimaduras. O quadro de saúde delas não foi divulgado.

As chamas já foram controladas no local, ainda segundo os bombeiros, com o apoio de moradores.