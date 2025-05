Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, lança painel com dados de ocupação de leitos do SUS

Para acessar, basta entrar na página principal do site do hospital. Após, é necessário localizar a segunda barra de acesso e clicar na opção " leitos SUS" . Em seguida, o usuário é direcionado para outra página, onde constam as informações sobre leitos ocupados e livres da rede pública.

Ao todo, em Bento Gonçalves, o Tacchini dispõe de 125 leitos para o SUS , divididos entre internação adulta, infantil, psiquiátrica, obstétrica, além de leitos de tratamento intensivo adulto, pediátrico e neonatal. O painel será atualizado diariamente , às 9h e às 17h, com especificações sobre cada uma das áreas. Nesta quinta-feira (15), a ocupação é de 108%, com 130 pacientes para 125 vagas.

— Quando surge a informação de hospital lotado, de UPA superlotada, temos dificuldade de conseguir externar isso para população, deixando aberto de forma clara, transparente e intuitiva. Então, agora, pegamos as informações que já usamos diariamente para a gestão e colocamos no painel, para que a gente possa contribuir plenamente para comunidade, clientes e pacientes. Para que haja o entendimento de que às vezes não recebemos (pacientes) porque todas as nossas estruturas, de certa forma, estão saturadas — explica a médica Roberta Paulikevis Vilas Boas, diretora de divisão hospitalar do Tacchini Saúde.