Um homem de 53 anos, ainda não identificado oficialmente, morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado (3), em Garibaldi . O caso foi registrado por volta das 19h30min, no quilômetro 12 da VRS-813.

A vítima conduzia um quadriciclo quando se envolveu em uma colisão frontal com um veículo Civic, com placas de Porto Alegre. O homem chegou a ser socorrido ao hospital de Garibaldi, mas morreu durante o atendimento. O motorista do automóvel teve ferimentos leves.