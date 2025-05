Homem morre após colisão entre caminhonete e caminhão na BR-470, em Bento Gonçalves

Um homem de 59 anos, ainda não identificado oficialmente, morreu após uma colisão frontal entre uma Volkswagen Saveiro e um caminhão na BR-470, em Bento Gonçalves. O acidente foi registrado por volta das 7h45min deste sábado no km 215 da rodovia federal, no bairro Maria Goretti.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da Saveiro seguia no sentido Bento-Veranópolis. Com o impacto da colisão no caminhão, o motorista da caminhonete foi projetado para fora do veículo.