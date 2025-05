Acidente Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Homem fica ferido após colisão entre carro e caminhão na BR-470, em Bento Gonçalves

De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros Pablo Moreira, vítima de 48 anos foi encaminhada para um hospital do município

20/05/2025 - 19h29min Compartilhar Compartilhar