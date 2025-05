Gruta da Terceira Légua, em Caxias, terá elevador panorâmico feito por voluntários

Atualmente, o visitante precisa descer uma escadaria com 150 degraus (cada um deles representa uma oração do rosário). Ulisses Castro / Agencia RBS

Um grupo de voluntários deu o primeiro passo para um projeto que pode transformar a experiência de milhares de fiéis e visitantes da gruta de Nossa Senhora de Lourdes da Terceira Légua, no interior de Caxias do Sul. Os voluntários iniciaram estudos técnicos para viabilizar a instalação de um elevador panorâmico no local com o objetivo de garantir acessibilidade a pessoas idosas ou com mobilidade reduzida.

São cerca de 20 profissionais das áreas de engenharia e arquitetura envolvidos na iniciativa, que surgiu a partir de uma ideia do frei Jaime Bettega. Segundo o religioso, a proposta foi lançada como um gesto de inclusão e acolhimento, a partir de histórias de muitas pessoas que desejam conhecer a gruta, mas que não conseguem vencer a longa escadaria de acesso.

A gruta, de propriedade da Mitra Diocesana de Caxias do Sul, fica em meio à natureza no Travessão Santa Rita. Atualmente, para chegar até ela, o visitante precisa descer (e posteriormente subir) uma escadaria com 150 degraus (cada um deles representa uma oração do rosário).

— O elevador panorâmico é algo necessário pois as pessoas idosas ou com restrição em função da saúde não conseguem acessar a gruta devido aos degraus. É um sonho somado à necessidade daquele espaço que sempre foi muito visitado por pessoas que buscam o milagre da saúde, já que Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira dos enfermos. Além disso, o espaço se tornará muito atrativo também, sendo convidativo para as pessoas incrementarem seus roteiros turísticos — explica Bettega.

Viabilidade e preservação

Conforme o frade capuchinho, o primeiro passo foi chamar profissionais que se dispusessem a ajudar. Nesta semana, uma reunião foi realizada na própria gruta com os voluntários e técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Imagens aéreas realizadas por drone ajudaram na definição do local de onde o elevador deve ser instalado. A partir daí, o grupo já começou os primeiros estudos, que envolvem o levantamento topográfico, o impacto ambiental — levando-se em conta a preservação do solo e do meio ambiente — além da definição do tipo de material que deverá ser usado na estrutura (ferro, aço, etc). A proposta é que o elevador panorâmico tenha capacidade para até 10 pessoas.

Esboço mostra local onde elevador deverá ser instalado. Frei Jaime Bettega / Arquivo Pessoal

A obra deverá ser realizada com recursos privados, por meio de doações da comunidade, segundo o frei. Alguns eventos já estão marcados para ocorrerem no salão da gruta com o objetivo de arrecadar o valor necessário — que ainda não foi estimado. Além disso, também devem ser realizadas campanhas entre os devotos.

— É só o comecinho, mas nós estamos sentindo uma motivação enorme, dos voluntários e da própria comunidade, que está empolgada. Pela motivação que nós temos da equipe, assim que o projeto for autorizado pelo meio ambiente e estiver validado por todos os profissionais, vamos iniciar a obra — revela o frei.

Religiosidade e aventura

Para chegar à gruta de Nossa Senhora de Lourdes da Terceira Légua, percorre-se 16 quilômetros desde o centro de Caxias do Sul, pela Estrada do Imigrante. Descoberta nos anos 1940 por caçadores que frequentavam a região, a gruta serve de abrigo à capela inaugurada em 1949.

Há 76 anos, os moradores da Terceira Légua se reúnem no segundo domingo de cada mês para a celebração religiosa, dia em que a visitação à cascata é proibida, assim como a prática de rapel e escalada. Nos demais dias, a visitação à gruta e à cascata é permitida e gratuita.