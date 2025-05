Grupo RBS na Serra celebra 150 anos da imigração italiana no RS com programação especial

Local é considerado berço da imigração italiana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para marcar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, os veículos do Grupo RBS na Serra terão programação especial nesta terça-feira (20). Exatamente nesta data, em 1875, chegavam as primeiras famílias vindas do país europeu e que iniciaram um processo de colonização da região - resultando em um legado cultural e econômico fortemente preservado e valorizado.

Na RBS TV, o bloco local do Jornal do Almoço na Serra será apresentado ao vivo de Nova Milano — distrito de Farroupilha considerado o ponto de chegada das primeira famílias vindas do país europeu.

A apresentadora Shirlei Paravisi e a repórter Ana Júlia Griguol estarão ao vivo na Praça da Imigração mostrando as tradições italianas, como a gastronomia, a religiosidade, a música e o jeito de falar típico italiano. Um programa para celebrar o passado e também pensar no futuro. O J.A. começa a partir de 11h45min e pode ser acompanhado pela TV aberta e também no Globoplay.

Os programas da Gaúcha Serra também serão apresentados ao vivo de Nova Milano. O comunicador Alessandro Valim estará no distrito, onde vai apresentar os programas Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição. O bloco local do Gaúcha Hoje começa às 6h45min e o Chamada Geral às 11h e podem ser acompanhados pelo 102,7 FM ou pelo player de GZH.