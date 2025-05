Greve de professoras da educação infantil deixa 5,5 mil crianças sem aula em Caxias 

Professoras das Educação Infantil protestam em frente à secretaria municipal de Educação, em Caxias. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Cerca de 200 professoras da Educação Infantil de Caxias do Sul protestam na manhã desta quinta-feira (22) em frente à secretaria municipal de Educação (SMED), na Rua Borges de Medeiros, entre as ruas Hércules Galo e Ernesto Alves.

As aulas foram paralisadas e o estado, de acordo com a diretora do Sindicato dos Empregados em Entidades, Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação (Senalba), Débora Leite Fin, é de greve:

— Fizemos uma paralisação no dia 5 e na assembleia foi estabelecido que se nada mudasse até o dia 22, entraríamos em greve. Queremos melhorias imediatas: no verão não tínhamos ventilador, no inverno não podemos ligar mais de uma estufa pra não sobrecarregar a rede elétrica. Pedimos também um salário melhor, mas queremos valorização da educação compartilhada de Caxias. Faltam profissionais dentro das escolas.

Ao todo, 50 escolas estão sem aulas. São instituições bancadas pela prefeitura por meio da gestão compartilhada com quatro entidades, Mão Amiga, Centro Filantrópico Simon Lundgren, Educacaxias e Jardelino Ramos.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o presidente do Senalba, Claiton Melo foi convidado ainda na quarta-feira (21) para as negociações. Elas devem seguir até o final da tarde, quando uma nova assembleia deve votar pela continuidade ou não da greve.