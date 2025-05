Gramadense conquista o título de 1ª Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul 

Gabriela contou que, na reta final, foram mais de 11 horas de estudo para conquistar o tão sonhado título Arquivo pessoal / Divulgação

A 27ª Região Tradicionalista, que engloba Gramado e outros seis municípios, teve uma importante conquista no último fim de semana. A gramadense Gabriela Thoen Krause, 16 anos, ganhou o título de 1ª Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul na 54ª Ciranda Cultural de Prendas do Estado, organizada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Neste ano, o concurso foi realizado em Osório e contou com representantes das 30 regiões tradicionalistas do RS.

A Ciranda Estadual é reconhecida no meio tradicionalista pelo alto nível de exigência, incentivando o estudo da cultura gaúcha, além de proporcionar a apresentação dos dotes artísticos através da dança tradicional, da declamação, da música e do canto. Para chegar neste concurso, as prendas precisam vencer a etapa regional um ano antes, onde competem somente entre as entidades da região abrangente. Ao Pioneiro, Gabriela contou como foi a preparação e como surgiu seu amor pela cultura gaúcha. Confira:

Tradição que vem do berço

Vinda de uma família que respira o tradicionalismo, Gabriela é filha de Rodrigo Krause e Carla Thoen, que em 1998 conquistou o título de 3ª Prenda Adulta do Estado. Para a jovem, estar dentro deste universo sempre foi algo muito natural.

— Eu nasci e cresci dentro do movimento, visto que minha família, em especial, minha mãe, sempre se fez muito presente na parte cultural do MTG. Além disso, em Gramado, meu bisavô é o precursor do tradicionalismo organizado — contou Gabriela.

Entretanto, a vida nos concursos começou um pouco mais tarde, após a pandemia, quando ingressou na invernada artística do CTG Manotaço.

— Iniciei minha trajetória nos concursos somente como juvenil, pois foi onde entendi o real sentido de participar. Em 2023, foi a etapa interna do CTG. Em 2024, tive a honra de representar minha entidade no concurso regional, tornando-me 1ª Prenda Juvenil da 27ª Região Tradicionalista. E agora, em Osório, orgulhosamente recebi o título de 1ª Prenda Juvenil do RS — ressaltou.

Gabriela destaca que ganhar esses títulos sempre foram um dos seus sonhos.

— Decidi concorrer pelo amor que sinto pelas tradições gaúchas. E também por sempre acompanhar minha mãe em cirandas. Dessa forma, sempre sonhei em ser a menina que, com brilho nos olhos, apresentava o amor à cultura gaúcha. E a sensação de ganhar o concurso estadual é inexplicável, pois foram anos de preparo, e saber que tudo valeu a pena, é incrível! Não somente pelo título, mas por todo aprendizado e evolução que tive — comentou.

Mais de 11 horas de estudo

Gabriela, que atualmente está no segundo ano do ensino médio, conta que sempre recebeu apoio da escola e que chegou a ganhar "miniférias" no fim de abril para estudar. Nesse período, chegou a ficar 11 horas debruçada nos livros de história e geografia.

— A caminhada para a Ciranda Estadual foi repleta de desafios, que me tornaram uma jovem mais forte e madura. A dedicação aos estudos vem acontecendo há anos, mas a partir do fim de abril recebi recesso da escola e estudava mais de 11 horas por dia. Graças a Deus, tive muito apoio da minha instituição de ensino, que entende que a educação vai além dos bancos escolares. Nesse tempo, fazia aulas de música semanais com o professor Willian Varella, além de aulas sobre história e geografia do RS com a professora Zaida — destacou.

Leia Mais Ponte levada pela enchente em Santa Tereza enquanto prefeita gravava vídeo ganha data de inauguração

E todo esse esforço valeu a pena. No dia das apresentações, o nervosismo marcou presença. Mas, para Gabriela, isso foi mais um incentivo para ela dar o seu melhor.

— O nervosismo e o frio na barriga são, para mim, umas das melhores sensações. Durante os três dias de concurso me senti ansiosa, mas sabia da minha preparação e estava confiante em dar o meu melhor. Por incrível que pareça, no sábado, ao subir no palco, todo nervosismo se tornou alegria em estar vivendo aquele momento, me senti muito à vontade naquele momento — relembrou a jovem.

Resultado da 54ª Ciranda Cultural de Prendas do Estado para 2025/2026

Mirim

1ª Prenda Mirim: Isabeli de Lima - 22ª RT - CTG Querência Azaleia - Parobé

- 22ª RT - CTG Querência Azaleia - Parobé 2ª Prenda Mirim: Sofia Luisa Schnorr Fleck - 30ª RT - CTG Querência de Nova Hartz - Nova Hartz

- 30ª RT - CTG Querência de Nova Hartz - Nova Hartz 3ª Prenda Mirim: Olívia Duarte Rocha - 5ª RT - CTG Sinuelo da Liberdade - Encruzilhada do Sul

Juvenil

1ª Prenda Juvenil: Gabriela Thoen Krause - 27ª RT - CTG Manotaço - Gramado

2ª Prenda Juvenil: Amanda Kothe Bartz - 5ª RT - CTG Lanceiros de Santa Cruz - Santa Cruz do Sul

- 5ª RT - CTG Lanceiros de Santa Cruz - Santa Cruz do Sul 3ª Prenda Juvenil: Katarine Peripolli Dias - 9ª RT - CTG Clube Farroupilha - Ijuí

Adulta