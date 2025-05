Governo Federal anuncia vagas do programa Mais Médicos para região da Serra

Os profissionais vão integram as equipes de Saúde da Família Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul e outros municípios da Serra foram contemplados com vagas do programa Mais Médicos. No total, são nove cargos distribuídos entre as cidades, sendo Caxias a mais beneficiada. As inscrições iniciaram na última segunda-feira (5) e terminam nesta quinta-feira (8). O cadastro pode ser realizado pelo site do Ministério da Saúde.

O objetivo do programa é ampliar o acesso à atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS). Em todo o país, serão 3.174 vagas disponíveis para inscrição. Desse total, 3.066 serão distribuídas em 1.620 municípios e 108 são destinadas a 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Na Serra, serão quatro vagas para Caxias, uma para Antônio Prado, uma para São Marcos, uma para São José dos Ausentes, uma para Serafina Corrêa e uma para Pinhal da Serra.

Os profissionais vão integrar as equipes de Saúde da Família, que oferecem atendimento e acompanhamento mais próximos da população. Quando necessário, encaminham os pacientes a consultas com especialistas. Atualmente, Caxias conta com 14 médicos do programa, mas também há três médicos que fazem parte do Médicos pelo Brasil (programa do governo anterior), totalizando 17 vagas com o incentivo federal.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou como a iniciativa auxilia na melhora do atendimento do SUS.

— Existe uma importante conexão entre o Mais Médicos, o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, e o nosso esforço contínuo em acelerar o atendimento especializado no SUS, uma das principais preocupações da nossa gestão. A atuação integrada desses profissionais vai facilitar o acesso à média e alta complexidade para todos os cidadãos", afirmou o ministro.

Leia Mais Cidades da Serra realizam Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

Em março, o Ministério da Saúde lançou um novo chamamento público para adesão e renovação de vagas, com uma importante novidade: a possibilidade de cadastro reserva. Ao todo, 2.450 municípios e oito Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) que já haviam preenchido vagas por meio de editais anteriores puderam ingressar no cadastro reserva. Esse mecanismo oferece flexibilidade e agilidade na reposição de profissionais.

O que é o programa Mais Médicos

O Mais Médicos garante assistência a mais de 63 milhões de brasileiros em todo o país. Com a meta de alcançar 28 mil profissionais, o programa atualmente conta com cerca de 24,9 mil médicos atuando em 4,2 mil municípios — o que representa 77% do território nacional. Dentre essas localidades, 1,7 mil apresentam altos índices de vulnerabilidade social.