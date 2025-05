Fraude no INSS: saiba onde buscar atendimento presencial na Serra para pedir ressarcimento

São quatro agências que prestam o atendimento em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir desta sexta-feira (30), agências de Correios pelo Brasil passam a atender aposentados e pensionistas do INSS que tiveram, ou suspeitam que tenham tido, descontos indevidos em seus contracheques. Em abril, uma operação da Polícia Federal trouxe à tona supostos desvios de recursos por meio de descontos associativos irregulares.

Mais de 2 milhões de beneficiários já procuraram o INSS para pedir devolução de valores — procedimento que pode ser feito pelo site ou aplicativo do instituto. O atendimento presencial visa facilitar a vida dos que têm dificuldade no acesso ou uso da internet.

Leia Mais Estudo arqueológico do aeroporto de Vila Oliva tem autorização prevista para a próxima semana

Serão 4,7 mil agências dos Correios no Brasil com este atendimento. Em Caxias do Sul, são quatro agências que prestam o atendimento das 9h às 17h. São as dos bairros Centro, Forqueta, Ana Rech e Galópolis. A lista completa no país pode ser acessada aqui.

Na manhã desta sexta-feira (30) a movimentação de pessoas em busca de informações na agência dos Correios na Rua Sinimbu foi tranquila e não chegou a formar filas para atendimento. A aposentada Lourdes Maria de Oliveira, 74 anos, moradora do bairro Floresta, saiu do local com a confirmação de que havia um desconto ilegal no seu contracheque de uma associação da qual não reconhecia ter autorizado.

— Eu não estava por dentro das informações, mas quando fui atrás, descobri esse desconto. E já faz quase uns cinco anos que é descontado. Eu acho uma falta de respeito com as pessoas de idade que já ganham tão pouco e ainda terem esse desconto sem a pessoa saber — desabafa.

No contracheque da aposentada Lourdes Maria de Oliveira havia um desconto que ela não havia autorizado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após realizada a consulta presencial e cumprido o prazo de 15 dias úteis para análise e apresentação da documentação por parte da associação, os aposentados poderão retornar à agência para validar ou contestar a resposta apresentada pela entidade.

Associação de Caxias também presta apoio

Conforme o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul (Aapopecs) Gildenor Canalli, desde a descoberta da fraude no INSS a entidade vem prestando um serviço de assistência e orientação aos aposentados, sejam eles associados ou não da associação.

— O pessoal vem aqui e a gente orienta, pois o único canal para fazer isso (constatação da fraude) é o aplicativo Meu INSS e muitos deles não têm o domínio da ferramenta. A maioria das pessoas que vêm aqui não são nossos associados, mesmo assim nós prestamos essa orientação. Agora, com o atendimento dos Correios, vai ajudar bastante — acredita Canalli.

Desde a criação, há 60 anos, a Apopecs nunca realizou descontos em folhas de pagamentos, e todos os meses, são os próprios associados que comparecem à sede para realizar o pagamento da sua contribuição. A associação fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1.401, sala 201.

A fraude

Polícia Federal e Controladoria-Geral da União (CGU) apontam que um esquema de fraude envolvendo descontos associativos pode ter desviado mais de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre 2019 e 2024.

Uma operação dos dois órgãos, em 23 de abril, afastou o presidente do INSS, que acabaria demitido. A repercussão do caso levou também à saída do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

De acordo com a investigação, segurados do INSS eram registrados, de forma irregular e sem o conhecimento deles, em associações de aposentados. Com isso, havia descontos mensais nas aposentadorias e pensões. O dinheiro era direcionado a estas associações ou sindicatos.

O esquema seria viabilizado pelo vazamento de dados pessoais dos segurados e envolveria, além das associações, corretores.

Os descontos associativos na aposentadoria são legais, desde que feitos com conhecimento e autorização do aposentado ou pensionista. As associações oferecem benefícios como auxílios funerários, odontológicos e psicológicos; colônias de férias, academia e consultoria jurídica.

Atendimento na Serra

Caxias do Sul:

Rua Sinimbu, 1951 - Centro

Avenida Arthur Perottoni, 822 - bairro Forqueta

Avenida Rio Branco, 2743 – bairro Ana Rech

Rua Hércules Galló, 67 – bairro Galópolis

Outras cidades: