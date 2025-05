Fotos, capacetes e próteses ortopédicas: memorial preserva graças alcançadas por fiéis de Caravaggio, em Farroupilha

Estão expostos no espaço, aberto ao público, itens como fotos do século passado, bilhetes, bengalas, próteses ortopédicas, vestidos de noiva e camisas de time. As peças são chamadas de ex-votos e foram deixadas em retribuição à Nossa Senhora de Caravaggio por graças alcançadas .

Era amanhecer do dia 4 de setembro de 2004, Fronza pilotava uma motocicleta Honda Twister em direção ao trabalho, em uma empresa de desenvolvimento de projetos com máquinas. Na altura da Pipa Pórtico, que integrava seu trajeto diário, um caminhão Ford F400, parado ao lado da pista, arrancou e o atingiu .

— A moto caiu para o lado e eu caí embaixo do caminhão. Ele me arrastou por 20 a 30 metros — conta o devoto, que na época tinha 21 anos.

Fronza conta que costuma ir com frequência nas missas de domingo no santuário. Estreitou os laços com o local também por influência do seu padrinho, o padre Gilnei Antonio Fronza, que foi reitor de Caravaggio.