Força área faz inspeção para homologar novo sistema de aproximação do aeroporto de Caxias

O Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv) da Força Aérea Brasileira (FAB) esteve em Caxias do Sul neste quinta-feira (8) para homologar o sistema Precision Approach Path Indicator (Papi) no aeroporto Hugo Cantergiani.

Os equipamentos já estavam instalados, mas dependiam do aval da aeronáutica. Uma tentativa de homologação já havia ocorrido, mas as condições climáticas não permitiram. Após a inspeção, a expectativa é de que a documentação permitindo a utilização do sistema saia em 30 dias.