Festival de Cosplay da 33ª ExpoBento está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival de Cosplay, que ocorre no dia 15 de junho, às 15h, no palco cultural da ExpoBento. Na competição é possível concorrer nas categorias infantil (de 0 a 14 anos) e adulto (a partir de 15 anos). As inscrições, gratuitas, seguem até 7 de junho e devem ser realizadas pelo formulário online.