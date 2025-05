Festa do Pinhão de São Francisco de Paula começa dia 3 de julho

O evento conta com a tradicional distribuição gratuita de pinhão.

São Francisco de Paula será palco da 26ª Festa do Pinhão , entre os dias 3 e 6 de julho, no Centro de Eventos. A entrada é gratuita.

A nova estrutura do Centro de Eventos conta com praça de alimentação, feira de produtos locais e uma área especial para apresentações culturais, além da tradicional distribuição gratuita de pinhão. Os destaques na programação musical são Loubet – Made in Roça, Papas da Língua, Claus & Vanessa, Vera Loca e Brilha Som.