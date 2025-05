Fé que rompe distâncias: o que motiva os romeiros a irem ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

Organização espera receber 100 mil pessoas nos três dias da romaria. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O sábado (24) nem havia amanhecido quando os primeiros fiéis chegaram ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio para 146ª romaria em Farroupilha. Muitos, e vindos de diversas cidades da Serra, já lotaram a igreja para a missa das 6h, a primeira da festa em alusão à padroeira. Neste ano, a organização espera receber 100 mil pessoas no santuário em três dias de peregrinação.

Ainda à meia-noite deste sábado, Erick Kloss de Miranda e o padrasto Antônio Tessaro saíram na ponte de ferro em Nova Roma do Sul rumo ao santuário. Essa foi a primeira vez que o jovem de 23 anos fez a peregrinação a pé, nas intenções, o agradecimento pela saúde da mãe. Foram 30 quilômetros e cerca de cinco horas e meia de trajeto.

— Eu digo que para quem nunca veio, vale a pena vir, porque tu chega e se sente bem, tu sente um dever cumprido, o certo seria fazer mais vezes ao longo do ano, muito bom. Nem vimos passar o tempo, é bom quando tem companhia — comenta.

Poucas horas depois, por volta das 3h, um grupo de 80 moradores de Vale Real saiu do município em direção a Caxias do Sul, para depois peregrinar até Caravaggio. Entre eles estava o casal Josiane Massing e Paulo Moraes. A caminhada deles foi ao lado dos amigos Karien Hermann e Adelar Júnior.

No ano passado, Paulo percorreu 35 quilômetros em virtude dos bloqueios no trajeto. Neste ano, ele e Josiane foram pedir pela saúde da mãe dela, que está enfrentando um câncer no fígado.

— O que motiva é a fé de todos. Todos vêm com um propósito: alcançar uma graça. Viemos conversando, dando paradinhas quando cansávamos, tomamos café, foi bem tranquilo — conta Josiane.

Após cinco anos longe da romaria, Bárbara Schaab, moradora de Nova Petrópolis, retomou em 2025 a rotina de caminhadas ao Santuário de Caravaggio. Ao lado da mãe Lourdes, da cunhada Deise e de outras 20 pessoas, saíram de van do município da Região das Hortênsias por volta das 4h. A caminha iniciou às 5h e durou cerca de duas horas.

Durante o trajeto, Bárbara lembrou de pedidos antigos à padroeira, e aproveitou para agradecer e refletir nos cerca de 11 quilômetros percorridos.

— É um trajeto de reflexão, de pensar, agradecer e colocar o que precisamos. Para mim é renovação de fé estar aqui.

"Fortalecer o espírito e seguir em frente"

O casal de servidores públicos de Caxias do Sul Domenique Grigolo, 41, e Angelo Müller, 44, acompanhados do amigo Rogério Becker, 45, e outros cerca de 70 integrantes de movimentos católicos da região saíram de Caxias do Sul por volta das 6h. Segundo Domenique, que faz o percurso a pé a Caravaggio pela segunda vez, a caminhada é repleta de significados.

— É um momento que a gente consegue parar e olhar o nosso interior para fortalecer a fé, o espírito, e seguir em frente com os desafios do mundo, que são muitos.

Domenique Grigolo e Angelo Müller acompanhados do amigo Rogério Becker. Pablo Ribeiro / Agência RBS

Para o marido de Domenique, Angelo, a caminhada em grupo tem um valor ainda mais especial.

— A amizade é uma forma de amor. E amor é a palavra-chave para quando a gente pensa em toda uma vivência comunitária. A própria ideia de Deus é a ideia de amor. E quando um cansa na caminhada, o amigo vai ajudando com as palavras de apoio: "Vamos lá, vamos seguir!" — salienta.

Do jeito que se sentir confortável

Ricardo Xavier, 30, resolveu inovar em 2025. Ao lado do pai Reovaldo Alves, saíram correndo do bairro Desvio Rizzo. Foram cerca de 12 quilômetros, em um trajeto que demorou uma hora.

— Dá uma canseira a mais nos morros, mas corremos a bastante tempo, já fizemos maratona, então 12 quilômetros é tranquilo — conta Ricardo.

E, neste ano, Honorina Schiavo, 74, foi de carro, mas com a mesma fé de sempre. Ao lado do marido Francisco e do filho Tiago, saíram às 5h do bairro Cruzeiro, e chegaram para a missa das 6h.

— Eu venho rezando o terço. (Quando chega) em primeiro lugar o agradecimento pela família, e rezar pelos entes querido, sentimos muita alegria entrando no Santuário.

A programação religiosa conta com 10 celebrações nos três dias de romaria. As missas começam às 6h e seguem até 17h. Às 14h, em ambos os dias, será feita a recitação do terço e adoração ao Santíssimo Sacramento. Já a celebração das 10h30min é campal, seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio.

Ônibus e passagens

A venda de passagens de ônibus para o retorno dos romeiros saindo do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, com destino às cidades da região é, pelo segundo ano consecutivo, facilitada pela possibilidade de pagamento por Pix. Para possibilitar essa forma de pagamento, pontos com wi-fi serão disponibilizados no entorno da esplanada. Ainda são aceitas compras em cartão de débito e dinheiro.

Os fiéis podem adquirir as passagens antecipadamente nas rodoviárias de Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves. Haverá também pontos de venda durante a romaria, incluindo um no início do morro da Busa, próximo ao restaurante Roman, no ponto de apoio aos peregrinos do Caminho de Caravaggio, além do ponto de venda tradicional próximo ao Santuário.