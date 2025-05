"Eu e Deus na estrada": Zé Locatelli, morador de Garibaldi conhecido pelas peregrinações, é um dos primeiros a concluir a Rota dos Capiteis 

Os primeiros raios do sol começavam a iluminar a estrada enquanto José Locatelli já estava em curso, explorando os caminhos da Rota dos Capiteis. Acordar antes do dia nascer e percorrer 33 quilômetros diários: essa foi a rotina do garibaldense por 10 dias. Zé, como é conhecido, foi um dos primeiros a concluir o roteiro de peregrinação da Serra, inaugurado no início de maio.