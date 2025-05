Estabelecimento no bairro Fátima, em Caxias, é interditado pela prefeitura

Secretaria Municipal do Urbanismo de Caxias do Sul (SMU) / Divulgação

Um estabelecimento no bairro Fátima, em Caxias do Sul, foi interditado na noite desta sexta-feira (16). Forças de segurança, com coordenação de agentes da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU), promoveram uma operação conjunta para combater a perturbação do sossego público.