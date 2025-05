Em visita ao RS, embaixador da Itália no Brasil participa da Wine South America, em Bento Gonçalves

Cortese (D) estará ao lado do cônsul-geral da Itália no RS, Valeria Caruso (E). Consulado-Geral da Itália / divulgação

O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, confirmou presença na abertura da Wine South America, em Bento Gonçalves. O evento se inicia na terça-feira (6), no Fundaparque, com projeção de crescimento de 20% em relação à edição anterior em número de expositores e participantes. O cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, também estará presente.

O embaixador Alessandro Cortese define o encontro dos vinhos brasileiros e italianos como um momento de crescimento e intercâmbio de produtos e informações entre as nações:

— A economia italiana e a brasileira, em especial a gaúcha, estão muito ligadas ao setor agrícola e, consequentemente, ao vinho. Valorizar a Wine South América é valorizar todo o esforço que as empresas do segmento fazem para entregar um produto com reconhecimento global — ressalta Cortese.

O embaixador ainda cumprirá outras agendas no RS na próxima semana, em virtude da marca de um ano da catástrofe climática que assolou o Estado em maio de 2024.

Na quarta-feira (7), Cortese é o convidado do almoço da Federasul, em Porto Alegre. Também na Capital, prestigia a inauguração da nova sede do Comites-RS (Comitês dos Italianos no Exterior). Entre os compromissos durante sua estada, o embaixador irá conhecer a nova diretoria da Câmara de Comércio Italiana do RS.