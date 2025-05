Em um dia, UPA de Bento Gonçalves registra mais de 600 atendimentos de doenças respiratórias

Bento Gonçalves está em alerta na área da saúde após o aumento de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Somente nesta segunda-feira (19), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) registrou mais de 600 atendimentos. Conforme dados da Vigilância Epidemiológica do município, até terça-feira (20), foram registrados 287 casos de SRAG, sendo 52 causados pelo vírus influenza (H1N1), 19 pelo coronavírus e 50 causados pelo vírus sincicial respiratório.

— Registramos um aumento significativo de casos respiratórios, principalmente em crianças, e isso faz com que tenhamos maior demanda tanto de atendimentos como de internações — disse.

Desta forma, a pasta está intensificando as ações, ampliando o atendimento sentinela, que passa da unidade Zona Sul para a UPA agilizando o atendimento das fichas azuis (casos não urgentes, com atendimento previsto em até 4h, podendo aumentar conforme a demanda), além de organizações internas de fluxo. A equipe também realiza o planejamento para a abertura do segundo andar de internação, que irá manter os atendimentos respiratórios mais graves, liberando salas na UPA. Já é verificada a ampliação das equipes e compra de equipamentos.