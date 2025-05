Em três dias, estrutura montada em ginásio de Vacaria atende a mais de 500 pacientes com sintomas respiratórios

Estrutura montada em ginásio de Vacaria atende a mais de 500 pacientes com sintomas respiratórios.

Diante do aumento expressivo na procura por atendimento médico, a prefeitura de Vacaria, na região dos Campos de Cima da Serra, criou uma estrutura temporária para pacientes com síndromes respiratórias.

Em apenas três dias de funcionamento da estrutura, 557 pessoas buscaram atendimento no local, sendo que mais de 220 passaram pelo serviço apenas na segunda-feira (26). Segundo o prefeito de Vacaria, André Rokoski, a decisão foi motivada pela superlotação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Hospital Nossa Senhora da Oliveira.

— Estávamos percebendo que a UPA estava com atendimento muito além da normalidade, e o hospital também já dava sinais de superlotação. A ação foi positiva, pois as pessoas passaram a procurar diretamente o ginásio, evitando longas esperas na UPA — afirmou o prefeito.

Além da estrutura temporária, a prefeitura pretende ampliar a capacidade de atendimento com a criação de um centro de atendimento noturno anexo à UPA. Segundo o prefeito, o local deve operar com dois médicos e equipe de apoio, para atender à demanda crescente no fim da tarde e início da madrugada.