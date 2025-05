Ausência Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Em cinco anos, mais de mil recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai em Caxias

Em 2025, mais de cem crianças já foram registradas apenas com o sobrenome da mãe; maior ocorrência foi no ano passado, com 291 registros maternos apenas