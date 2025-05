Em casa, bombeiro de Bento Gonçalves realiza o parto da própria filha

Os pais de Lívia, Guilherme e Janine, com a equipe que ajudou no parto.

De acordo com as informações da corporação, Guilherme Dutra, 35 anos, estava terminando o turno, por volta das 8h, quando a mulher dele, Janine Custódio Panno, 33, ligou avisando que estava com contrações.

Na mesma hora, retornou para casa, porém, a bebê Lívia não quis esperar e nasceu na sala da casa do casal por volta das 10h. Com a ajuda de colegas da corporação e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a pequena veio ao mundo com 49 cm e 3,506 quilos.