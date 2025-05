Novo local Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Economia com estrutura motivou definição do Ginásio do Sesi como palco da escolha da rainha da Festa da Uva em Caxias

Pela primeira vez, evento será realizado no ambiente do bairro Fátima. Na edição anterior, concurso ocorreu no Centro de Eventos do Parque Mário Bernardino Ramos. Organização calcula redução de R$ 200 mil no custo para montagem do espaço