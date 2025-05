Doze bairros de Caxias do Sul recebem implantação de redes de esgoto na próxima semana

As implantações de redes de esgoto do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) seguem em 12 bairros de Caxias do Sul entre este sábado (17) e 23 de maio. Conforme o cronograma de obras da autarquia, as principais intervenções seguem na Rua Dr. Montaury e na Avenida Bruno Segalla, na Perimetral Sul.