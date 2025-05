Dois motoristas morrem após colisão frontal na RS-453, em Farroupilha

Dois homens morreram no início da tarde desta quarta-feira (28) após colidirem os automóveis que conduziam na RS-453, em Farroupilha. Eles foram identificados como Edegar Dornelles do Nascimento, 71 anos, e Moises De Bona, 29 anos.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o homem de 71 anos conduzia um veículo Nissan Versa, com placas de Caxias do Sul, no sentido Garibaldi-Farroupilha.