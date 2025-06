Dnit aplica biomantas vegetais em encostas da BR-470, na Serra das Antas, para prevenir novos deslizamentos

A BR-470, na Serra das Antas, está recebendo a aplicação de biomantas vegetais em encostas para prevenir a ocorrência de novas erosões e deslizamentos. O trecho entre Bento Gonçalves e Veranópolis foi amplamente afetado por quedas de barreiras nas chuvas de maio do ano passado. As obras são coordenadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

De acordo com a autarquia, as biomantas são compostas por fibras naturais e têm a função de proteção do solo contra a ação da chuva e do vento, reduzindo a perda de material e criando um ambiente adequado para a que a vegetação definitiva se desenvolva.