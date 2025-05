Diocese de Caxias do Sul segue legado de Papa Francisco e cria comissão contra abusos sexuais de menores e vulneráveis

Coordenador da Comissão de Tutela, Padre Tiago Camozzato e o bispo Don José Gislon publicaram a criação o grupo no dia 15 de abril. Felipe Padilha / Divulgação

Uma comissão criada em Caxias do Sul para defender menores de idade de abusos sexuais está ligada às reformas feitas pelo Papa Francisco durante seu pontificado de 12 anos.

Promulgada por ele em março de 2023, a Carta Apostólica "Vos estis lux mundi" (Vós sois a luz do mundo) determinou que todas as dioceses do mundo adotassem medidas para prevenir e combater abusos sexuais cometidos por membros da Igreja contra menores de idade e pessoas vulneráveis.

Por conta do documento, o legado do santo padre, morto no último dia 21 de abril, chegou à Diocese de Caxias do Sul e às 73 paróquias que estão sobre sua responsabilidade.

Coordenada pelo vigário paroquial da Catedral, padre Tiago Camozzato, a Comissão Diocesana de Tutela dos Menores e das Pessoas Vulneráveis tem a participação de 11 integrantes.

— Trata-se de um dos grandes legados do Papa Francisco que quis que todas a dioceses constituíssem uma comissão para atender pessoas que forem abusadas por clérigos e ainda acrescenta catequistas e coordenadores de pastorais e todos que estão envolvidos na igreja. É missão da comissão acolher as denúncias e dar o encaminhamento tanto canônico eclesiástico quanto civil — explica o padre Camozzato.

Integrantes da Comissão Diocesana de Tutela dos Menores e das Pessoas Vulneráveis. Felipe Padilha / Divulgação

Entre os participantes, que se reunirão a cada dois meses, está o juiz de direito Silvio Viezzer, o promotor de justiça Luiz Carlos Pra, a presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente Ana Maria Pincolini e a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Deise Rushel.

A comissão, oficializada pelo bispo Don José Gislon, vai se reunir a cada dois meses para organizar as formações que irão acontecer nas paróquias e criar, ainda de acordo com Camozzato, uma cultura de prevenção:

— Não podemos ficar apenas estagnados em receber as denúncias e, sim, prevenir para que isso não aconteça. Vínhamos desde a promulgação montando essa equipe, demoramos um pouco, mas justamente para que atendesse as demandas em todos os âmbitos. Todos aceitaram com bastante honra por fazer parte de uma comissão que tem um trabalho espinhoso, mas que proporciona uma grande responsabilidade enquanto discípulos de Cristo.

Como denunciar

Canais de comunicação foram criados para que as eventuais denúncias sejam feitas:

Por e-mail: tutela@diocesedecaxias.org.br

Por telefone / whatsapp:

(54) 9 9699-0165

Presencialmente:

Recebida sempre por duas pessoas ligadas à comissão na Rua Os 18 do Forte, 1.771, Centro.

Por carta:

Para COMISSÃO DE TUTELA, Rua Os 18 do Forte, 1771, Centro, CEP 95020-472, Caxias do Sul – RS.

Nos próximos dias, no site www.diocesedecaxias.org.br, uma aba estará à disposição para receber as denúncias.

Quem faz parte da comissão