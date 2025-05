Desaparecidos e rodovias federais em obras: como está a Serra um ano depois da enchente no RS

Deslizamento de terra em Forqueta, em Caxias do Sul, causado pela chuva do ano passado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um ano após a maior enchente que atingiu o Estado, os municípios da Serra, juntamente com os governos estadual e federal, trabalharam especialmente em obras emergenciais para, na medida do possível, retomar à normalidade da região. Entre os trabalhos, estruturas fundamentais para o funcionamento regional, como a nova ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis na BR-116. A lista de pendências para as cidades em relação aos impactos da chuva reduziu neste período, mesmo que ainda existam pontos de atenção.

Em maio de 2024, a Serra chegou a ficar praticamente ilhada. Em determinado momento, havia apenas a RS-453, a Rota do Sol, para transitar, por exemplo, entre Caxias e Porto Alegre. Rodovias estaduais e federais foram severamente afetadas, como a RS-122, a RS-431, a BR-470 e a BR-116. Em meio ao caos do trânsito, deslizamentos também vitimaram moradores da região, especialmente em Caxias (no bairro Galópolis), Gramado, Veranópolis e Bento Gonçalves. Foram 40 mortes na região – sendo que há vítimas que nunca foram encontradas.

A seguir, confira como ficou a região após o primeiro ano da tragédia gaúcha, completado nesta quinta-feira (1º).

Trecho na BR-470 que sofreu com deslizamentos. Porthus Junior / Agencia RBS

Vítimas nunca foram encontradas

Oficialmente, a Defesa Civil do Estado registra 40 mortes na Serra. As cidades com mais vítimas foram Bento Gonçalves (11), Caxias do Sul (9), Gramado (7) e Veranópolis (5). Porém, além dos óbitos, há aquelas vítimas que nunca foram encontradas e são consideradas desaparecidas pelas autoridades. Nesse caso, são quatro vítimas em Bento e uma em Caxias, por conta do deslizamento que atingiu o bairro Galópolis.

Relembre as vítimas da tragédia na Serra:

Bento Gonçalves (11)

Alice Estivalet Santos

Avelino Marchiori

Anilton de Oliveira Santos

Luiz Carlos Schutkovski

Artemio Cobalchini

Eva Valiatti Marchiori

Ivonete Maria Cobalchini

Mateus Tansani

Natália Cobalchini

Romualdo Franco

Sandra Maria Passarin Prudêncio

Boa Vista do Sul (2)

Andrigo Oliveira de Avila

Paloma Mello da Silva

Canela (2)

Jose Alzemiro de Moraes

Marina de Brito de Moraes

Caxias do Sul (9)

Denise Pacheco

Elci Terezinha Ribeiro da Silva

Luciano Henrique Santos Lacava

Leandro Fortes Carvalho

Luiz Odilon Rosa

Maria Cristina Pacheco

Maria do Carmo de Souza Rosa

Matheus Pereira

Rodrigo Luis Pereira

Farroupilha (1)

Catharina Rizzardo Belle

Gramado (7)

Jocemar Zimmermann Branchine

Kaíque Andriel Ludvig Santos

Matilde Veronica Zimmermann

Nitiele Ludvig

Noeli da Rosa Duarte

Rudimar Branchine

Silvio Antônio Pellicioli

Nova Petrópolis (1)

Adolfo Stahnke

São Vendelino (2)

José Adair Oliveira

Wagner Oliveira

Veranópolis (5)

Carolina Silveira Lopes

Dirceu Milani

Elisa Bucco Tomasi

Luiz Dutra

Rodrigo Cagol

Desaparecidos

Bento Gonçalves (4)

Carine Milano

Isabel Velere Antonello Gallon

Lourdes Helena Lazarini

Nelsa Faccin Gallon

Caxias do Sul (1)

Doceliria Lourenço da Silva

Ponte na BR-116, entre Caxias e Nova Petrópolis, foi reconstruída. Porthus Junior / Agencia RBS

O que está pendente nas rodovias

Entre as principais ligações da região, quatro obras ainda não foram concluídas – duas sequer iniciaram. Nas rodovias federais, os trabalhos acontecem entre os kms 176 e 181 da BR-116, em Nova Petrópolis, e entre os kms 185 e 202 da BR-470, na Serra do Rio das Antas.

No caso da BR-116, entre Caxias e Nova Petrópolis, os problemas na rodovia vêm desde a metade de 2023, sempre causados por chuva. Na enchente de maio, o impacto agravou-se, inclusive com a ponte entre Caxias e Nova Petrópolis, perto de Vila Cristina, cedendo. A União, com investimento de R$ 31 milhões, construiu uma nova estrutura em seis meses, com entrega ainda em dezembro do ano passado. No momento, restam os trabalhos no trecho citado anteriormente.

Já a BR-470, entre Bento e Veranópolis, passa por uma verdadeira reconstrução. A rodovia foi uma das mais afetadas com deslizamentos de terra, especialmente próximo ao Ponte dos Arcos, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Não há ainda um prazo divulgado para a conclusão dos trabalhos nas duas rodovias federais.

Enquanto isso, nas rodovias estaduais, segue pendente a construção da Ponte de Vista Alegre do Prata, na RS-441, e o início das obras na RS-431, entre Bento e Santa Bárbara. No fim de janeiro, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) anunciou os recursos para um pacote de estradas e pontes do Plano Rio Grande. Os dois trabalhos estão previstos nesses investimentos. No caso da ponte, conforme a assessoria do Daer, o projeto está em elaboração. O valor dela será de R$ 17,4 mil, com 155 metros de extensão, com prazo de conclusão de 12 meses a partir da ordem de início. Segundo a comunicação, o prazo limite para entrega é o primeiro semestre de 2026.

Durante o ano, outras demandas de mesmo porte chegaram a ser entregues. Foi o caso da ponte na RS-431, na ligação entre Cotiporã e Bento. Com recurso de R$ 4,5 milhões da Secretaria Nacional da Proteção e da Defesa Civil, a estrutura foi liberada no fim de dezembro para o tráfego de veículos.

Uma das principais rodovias da Serra, a RS-122, que também foi severamente impactada durante a chuva, não apresenta bloqueios. O trecho é administrado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

Usina 14 de Julho no início de maio de 2024. Fabrício Bortoncello / Divulgação

Como estão as barragens

No início de maio, a cheia dos rios na Serra também criou estado de alerta nas barragens que operam na região. A situação que mais chamou atenção foi na Usina Hidrelétrica (UHE) 14 de Julho, entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Em 2 de maio, a estrutura que está no Rio das Antas rompeu parcialmente, como havia sido confirmado pela Companhia Energética Rio das Antas (Ceran). O nível do rio ultrapassou os 23 metros. Por conta da situação, os protocolos de segurança foram seguidos e a população ao redor da 14 de Julho foi evacuada.

Um ano depois, segundo informa a assessoria da Ceran, as três usinas administradas pela empresa (as outras são a Monte Claro e Castro Alves) estão operando normalmente. Duas delas, que sofreram impactos com a enchente, estão praticamente recuperadas.

No caso da 14 de Julho, a altura da barragem foi recuperada em dezembro, o que permite que a usina funcione em condições de projeto. Conforme a assessoria, acabamentos da obra estão perto de serem finalizados, com a adequação do perfil hidráulico.