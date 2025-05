Depois da neve, Serra terá final de semana de sol; fenômeno pode ser registrado ainda antes do inverno

Amanhecer foi de temperaturas próximas ao zero na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A neve registrada na manhã de quinta-feira em São José dos Ausentes foi a primeira do ano no país e pode ser que não seja a última a ocorrer no outono de 2025.

Até o dia 20 de junho, data de início oficial do inverno, novas massas de ar polar, como a que ainda atua sobre o sul do país, podem voltar a ocorrer, sobretudo na segunda semana do mês.

De acordo com os meteorologistas da Climatempo, a ocorrência de neve não é incomum em junho, mas se voltar a cair ficará restrita aos pontos mais altos da Serra.

Os dias frios, no entanto, poderão causar geada e nevoeiro. Nesta sexta-feira a sensação térmica foi abaixo de 0°C em São José dos Ausentes (-4ºC), Vacaria(-0,1ºC) e Cambará do Sul (-3ºC).

A temperatura, no entanto, começou a subir ao longo da manhã e ficam ainda mais agradáveis no final de semana. Em Caxias do Sul, as mínimas são de 6ºC no sábado(31) e 7ºC no domingo (1º).

O sol deve predominar em toda a região com aumento de nuvens previsto para segunda-feira (2) que antecipa o retorno da chuva prevista para terça-feira (3).