Definida empresa responsável pelas obras de contenção na Estrada do Vinho, interior de Caxias do Sul 

Está definida a empresa responsável pelas obras de contenção na Estrada do Vinho, na região da Vila Cristina e do 1º Distrito. A Top Serviços Ltda foi a vencedora do certame com a proposta no valor de R$ 920 mil. O teto orçamentário previsto era de R$ 1.043 milhão. O montante será pago com recursos do Governo Federal, obtido por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).