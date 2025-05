De cadeiras de rodas, amigos percorrem mais de 20 quilômetros de Caxias do Sul ao Santuário de Caravaggio

Seja em busca de uma graça ou para agradecer a padroeira por algum objetivo alcançado, inúmeras histórias se encontram no caminho rumo ao Santuário de Caravaggio. Com força de vontade, e superando obstáculos, os amigos Gilberto do Amaral Bastian, 40 anos, e Tião Abreu, 49, saíram de Caxias do Sul por volta das 6h deste sábado (24) rumo ao templo religioso em Farroupilha.