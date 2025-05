Consumidores podem renegociar dívidas com o Samae, em Caxias, a partir desta sexta-feira

Prazo do Refis 2025 vai até 31 de outubro de 2025.

A lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal – Refis 2025 do Samae , em Caxias do Sul, foi sancionada na manhã desta quinta-feira (15).

A partir desta sexta-feira (16), os 6,6 mil consumidores com dívida ativa — R$ 36,6 milhões em pendências somadas aos juros e multas — podem regularizar as contas com a autarquia em condições especiais. Há ainda 144 devedores, que somam R$ 2,5 milhões, referentes à processos administrativos.