Confira quais pré-romarias ocorrem neste sábado ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

A 146ª Romaria ao Santuário de Caravaggio ocorre nos dias 24, 25 e 26 e tem como lema Mãe da Esperança, rogai por nós!. Durante os três dias de evento serão celebradas 10 missas diariamente: às 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30 (solene missa campal),12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Às 14h, ocorre a Recitação do Terço.

Enquanto isso ocorrem as pré-romarias durante o fim de semana. No sábado (3) serão realizadas a 21ª romaria dos ciclistas, com a celebração da missa às 10h30min; a 18ª dos jipeiros, com missa às 15h; e a 2ª romaria das vans e micro-ônibus, com missa às 17h.

Já no dia 9 ocorre a romaria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para Idosos de Flores da Cunha. No dia 10, a tradicional romaria dos cavalarianos chega a sua 30ª edição. No mesmo dia, ocorre a 17ª dos carros antigos.

Entre os dias 12 e 15 de maio, serão realizadas as romarias do Programa Conviver, da secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul. Já no dia 17, ocorrem a 14ª Caminhada e Corrida da Fé, a 11ª romaria das crianças e a 3ª romaria das pessoas com deficiência. No dia seguinte, é a vez da 3ª romaria do movimento do cursilho. Por fim, no dia 24 de maio, às 10h30min, será realizada a missa da 11ª romaria da juventude.