Como grupos de apoio têm ajudado fumantes a abandonar o vício em Caxias do Sul; saiba como participar

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) o Brasil gasta R$ 153,5 bilhões por ano com os danos provocados pelo tabagismo.

Depois de uma reunião, para acompanhar o café ou no bar com os amigos, fumar um cigarro , na maioria das vezes, tem um motivo para o fumante.

Entender quais são eles passou a ser a primeira etapa de uma terapia coletiva, oferecida pelo SUS, e que em Caxias do Sul está disponível em 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Os grupos de apoio ao tabagismo reúnem ex-fumantes e pacientes que tenham o desejo de parar com o vício. A atividade pode ser comparada aos encontros de Alcóolicos e Narcóticos Anônimos. Quem participa, segundo o médico clínico e diretor técnico da Atenção Primária em Saúde, Fabiano Fernandes, pode ser receitado para iniciar o tratamento também com medicamentos.

Acompanhados de servidores capacitados pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) os grupos formados por até 20 pessoas se reúnem em um processo que pode durar até 12 meses.

De caráter psicológico, comportamental e físico, livrar-se do tabagismo começa pela vontade do paciente. É para o pneumologista Eduardo Garcia um ponto de divisão no tratamento: