Comerciantes sofrem prejuízos com etapa de obra que dura cerca de quatro meses em Caxias do Sul

Comerciantes do bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, estão descontentes com o andamento das obras que ocorrem na região e relatam prejuízos nas vendas. Uma etapa da revitalização do acesso ao bairro, iniciada no dia 6 de janeiro, na Rua Cristiano Ramos de Oliveira, bloqueia o trânsito.

O proprietário da casa de queijos Formaggio, Sandro Biazus, 50 anos, afirma que a interrupção no tráfego, há quase quatro meses, impede a chegada da clientela e ameaça a continuidade das atividades.

Ele estima uma perda, neste período, de até 70% nas vendas.

— São quatro meses de apreensão. Fizemos um pedido grande de presunto no mês de dezembro. No mês de março, esses produtos venceram e nós tivemos que botar fora. Foi um prejuízo de R$ 4 mil — relata.

Em nota, a prefeitura diz que as obras estão dentro do planejamento, e que, na Cristiano Ramos de Oliveira, são colocadas camadas de asfalto. O serviço ainda compreende a instalação da sinalização e do canteiro. A previsão para conclusão e liberação do trânsito, segundo a assessoria de imprensa do município, é até julho.

Na manhã desta sexta-feira (2), Luciano Lorandi, 49, varria a entrada da loja Manu Calçados, que estava suja de terra e piche — materiais que são utilizados nas obras.

— (A maior dificuldade é) o acesso ao local, não tem como, o pessoal não vem. Tu deixas de vender, né? — resume o empresário.

Ao lado, os negócios na loja Zupo Modas — há quase 15 anos no local — também foram impactados, conforme a proprietária, Rosangela Munari Biasus, 56. Ela teme um mau desempenho para o Dia das Mães, em 11 de maio, uma das principais datas do varejo.

— Como passa pouca gente, as vendas caíram 30% — revela.

Entrega até o fim do ano

A ordem de início da revitalização do acesso ao Desvio Rizzo foi assinada em maio de 2023. O investimento aproximado é de R$ 40 milhões (com aportes do governo do Rio Grande do Sul, valores financiados via Badesul e outros recursos pagos pelo Samae).

Serão implantados aproximadamente 1,8 mil metros de ciclovia, pavimentados 30 mil metros quadrados de passeios para pedestres com prioridade para a acessibilidade universal, instalada iluminação pública em 1,8 mil metros de vias e executados cerca de 70 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica.