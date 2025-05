Com representantes de 24 municípios da região, Farroupilha celebra os 150 anos da imigração italiana 

Evento ocorre no Parque da Imigração Italiana, no distrito de Nova Milano. Janriê Gulden / Divulgação

Considerada o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Farroupilha comemora os 150 anos da história que mudou para sempre a paisagem cultural, social e econômica da Serra gaúcha. Para marcar a data, um evento especial ocorre nesta terça-feira (20) a partir das 17h, no Parque da Imigração Italiana, no distrito de Nova Milano.

Estão confirmadas as presenças de representantes de 24 municípios da região, além de Farroupilha, que participam do hasteamento das bandeiras de suas cidades, juntamente com os pavilhões do Brasil, da Itália e do Rio Grande do Sul.

Na sequência, haverá missa na Igreja da Comunidade de Nova Milano, que será realizada em italiano. Posteriormente, um jantar típico italiano será servido no salão comunitário, resgatando os sabores que atravessaram gerações.

— Mais do que uma comemoração, os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul representam um marco na formação da identidade do povo gaúcho. Os primeiros imigrantes enfrentaram desafios imensos: o idioma desconhecido, as dificuldades climáticas e o trabalho árduo na terra. Com perseverança, fé e um profundo senso de comunidade, vilas foram construídas, a agricultura perseverou, negócios foram criados e a vitivinicultura pode se desenvolver. Tudo isso influenciou a cultura regional com sua música, culinária, religiosidade e valores. Celebrar essa data é reconhecer o legado de milhares de famílias que, ao escolherem o RS como lar, fincaram raízes que florescem até hoje, orgulhosamente, em todo o Estado —aponta o prefeito Jonas Tomazini.

A história

Foi em 20 de maio de 1875 que a localidade de Nova Milano acolheu as famílias de Tommaso Radaelli, Stefano Crippa e Luigi Sperafico, vindas de Olimate, na província de Milão. A chegada desses pioneiros deu início a um processo migratório que, ao longo dos anos, formou comunidades vibrantes, preservou tradições e impulsionou o desenvolvimento regional com base no trabalho árduo, na fé e na união familiar.