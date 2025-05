Com redução de nascimentos e casamentos, dados do IBGE apontam novos comportamentos em Caxias do Sul

Registro de casamentos tem alta em Caxias do Sul, conforme IBGE. Porthus Junior / Agencia RBS

Seguindo a tendência do Estado, Caxias do Sul registrou um número menor de nascimentos em 2023 com comparação a 2022. Os dados fazem parte do levantamento do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Outros índices levantados são os de casamentos, divórcios e óbitos.

Os dados, inclusive, podem apontar situações que podem estar acontecendo com a população. Como uma procura por união estável e o aumento de mães acima dos 30 anos, em comparação com outras faixas etárias.

De acordo com o levantamento, Caxias teve 5.597 nascimentos registrados em 2023 contra 5.625 em 2022, o que representa uma redução de 0,5%. Um movimento semelhante é conferido no Estado. Foram registrados 120.505 nascidos vivos em 2023, 231 a menos do que em 2022.

Vale dizer que o dado engloba todos os registros de nascimentos ocorridos em Caxias, o que inclui aqueles em que a mãe não mora em Caxias do Sul. Quando se trata de nascimentos das mães que são caxienses, há uma pequena redução nos números. Em 2023, por exemplo, foram 5.247 nascidos em Caxias (e em 2022, 5.322).

Da mesma forma, Caxias teve quedas nos divórcios e nos óbitos. Nas separações, foram 700 em 2023 contra 813 em 2022. Ou seja, queda de 13,9%. Nos óbitos, foram 3.382 registrados na cidade em 2023 e 3.692 em 2022 – uma redução de 8,4%.

Dados do Registro Civil de Caxias

2023

Nascimentos: 5.597

Casamentos: 1.792

Divórcios: 700

Óbitos: 3.382

2022

Nascimentos: 5.625

Casamentos: 1.965

Divórcios: 813

Óbitos: 3.692

Redução em todos os dados de Caxias

Caxias, assim, apresentou redução em todos os indicadores. O chefe da agência do IBGE em Caxias, Clademir Guielcer de For, aponta que algumas situações podem ser conferidas a partir dos números. Entre elas, que os óbitos demonstram uma retomada ao patamar pré-pandemia. Anteriormente, os números de 2021 e 2022 contavam com esse impacto.

— Quando compara 2023 com 2020, por exemplo, você percebe que é um número mais próximo. Está dentro de uma normalidade. Claro, vamos observar uma população mais velha, normal, porque o censo também mostrou isso, que a população está envelhecendo mais. Então, você vai ter mais pessoas mais velhas falecendo, mas também é porque tem mais população. É uma questão normal dessa idade. Mas o que percebemos do óbito é isso: é esse retorno para antes da pandemia — nota.

Sobre a redução dos casamentos, de For diz que os dados podem apontar que casais podem estar optando pela união estável no lugar do casamento registrado. A união estável não é acrescentada ao levantamento do instituto.

Outra mudança de comportamento conferida pelos dados do IBGE é de que mulheres entre 30 a 34 anos são o grupo que lidera os nascimentos. Ao mesmo tempo, ao passar dos anos, houve um aumento de mães entre 35 a 39 anos. Antes, a faixa etária que liderava nesse quesito era entre 25 a 29 anos. Os nascimentos em Caxias, assim, estão basicamente concentrados com as mulheres entre 20 a 39 anos.

Nascimentos em 2003

Mães com menos de 15 anos: 36

Mães entre 15 a 19 anos: 881

Mães entre 20 a 24 anos: 1.379

Mães entre 25 a 29 anos: 1.338

Mães entre 30 a 34 anos: 1.128

Mães entre 35 a 39 anos: 663

Mães entre 40 a 44 anos: 183

Mães entre 45 a 49 anos: 15

Mães com mais de 50 anos: 0

Total: 5.714

Nascimentos em 2023

Mães com menos de 15 anos: 5

Mães entre 15 a 19 anos: 365

Mães entre 20 a 24 anos: 1.035

Mães entre 25 a 29 anos: 1.249

Mães entre 30 a 34 anos: 1.299

Mães entre 35 a 39 anos: 942

Mães entre 40 a 44 anos: 271

Mães entre 45 a 49 anos: 13

Mães com mais de 50 anos: 0

Total: 5.247

Na Serra

As outra quatro maiores populações da Serra também foram verificadas. Entre elas, duas apresentam aumento no número de nascimentos em 2023: Bento Gonçalves e Canela.

Em Bento, foram 1.637 registros em 2023 contra 1.518 no ano anterior. Já em Canela, foram 605 em 2023 e 545 em 2022. Enquanto isso, Farroupilha e Vacaria seguem a tendência de Caxias, com redução nos nascimentos.

Farroupilha teve 764 registros em 2022 e 729 em 2023. Enquanto isso, Vacaria teve queda de 1.057 nascimentos em 2022 para 1.003 no ano seguinte.

Óbitos reduzem em todas cidades

O único dado que apresentou a mesma tendência nas cidades foi o de óbitos. Bento Gonçalves, Canela, Farroupilha e Vacaria tiveram redução de 2022 para 2023. Confira abaixo:

2023

Bento Gonçalves: 742

Canela: 269

Farroupilha: 416

Vacaria: 745

2022

Bento Gonçalves: 838

Canela: 301

Farroupilha: 462

Vacaria: 863

Enquanto isso, os divórcios e casamentos mantiveram-se em patamar semelhante ao conferido no ano anterior, conforme o levantamento do IBGE. Como por exemplo, em Bento, que teve 601 casamentos em 2022 e 611 em 2023. Compare abaixo:

Bento Gonçalves

2023

Nascimentos: 1.637

Casamentos: 611

Divórcios: 215

Óbitos: 742

2022

Nascimentos: 1.518

Casamentos: 601

Divórcios: 176

Óbitos: 838

Farroupilha

2023

Nascimentos: 729

Casamentos: 277

Divórcios: 148

Óbitos: 416

2022

Nascimentos: 764

Casamentos: 301

Divórcios: 138

Óbitos: 462

Vacaria

2023

Nascimentos: 1.003

Casamentos: 201

Divórcios: 53

Óbitos: 745

2022

Nascimentos: 1.057

Casamentos: 232

Divórcios: 55

Óbitos: 863

Canela

2023

Nascimentos: 605

Casamentos: 254

Divórcios: 51

Óbitos: 269

2022