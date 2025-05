Com recorde de expositores, feira da Cooperativa Vinícola Aurora supera 4 mil visitantes na sétima edição

Vitis Aurora na unidade de Pinto Bandeira da Cooperativa Vinícola Aurora. Henrry Palla / Divulgação

A Vitis Aurora, feira da Cooperativa Vinícola Aurora, chegou ao fim nesta quinta-feira (15) com recorde de público e expositores. Desde terça (13), cerca de 4 mil pessoas visitaram a unidade da empresa em Pinto Bandeira. Essa foi a sétima edição do evento, que ocorre a cada dois anos. Ou seja, o próximo será em 2027.

Conforme a assessoria da feira, os visitantes vieram de nove Estados e de outros seis países. Antes, em 2022, cerca de 3,5 mil profissionais ligados ao agronegócio foram recebidos. A feira não ocorreu ano passado por conta dos eventos climáticos que atingiram o Estado.

Nos três dias, foram 101 expositores e sete startups com novidades na área de máquinas, implementos, ferramentas, mudas, fertilizantes e defensivos, além de itens produzidos pela agricultura familiar.

— O produtor que veio visitar a feira teve a oportunidade de verificar todas as tecnologias in loco, muitas delas em âmbito mundial, e pode levar para casa essas novidades, seja comprando máquinas, ou levando conhecimento para a sua propriedade, com aprendizados sobre manejo. O Vitis quer que o produtor cresça na propriedade, na produção, na qualidade e também na rentabilidade como viticultor ou como produtor de qualquer outra fruta — avalia Maurício Bonafé, gerente Agrícola da Cooperativa Vinícola Aurora.

Os números

Público de 4 mil pessoas.

Visitantes de sete países : Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Cuba, Espanha e Itália.

: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Cuba, Espanha e Itália. Visitantes de oito Estados brasileiros e do Distrito Federal : RS, SC, PR, SP, MG, DF, PA, RJ e BA.

: RS, SC, PR, SP, MG, DF, PA, RJ e BA. 108 expositores , entre eles empresas, startups e agroindústrias familiares.

, entre eles empresas, startups e agroindústrias familiares. Nove palestras e mesas-redondas, prestigiadas por 800 pessoas.

A programação contou ainda com nove palestras e mesas-redondas, que envolveram cerca de 800 pessoas, e foram promovidos minicursos de degustações de vinhos.

Entre os painéis de maior destaque foram debatidas as tendências climáticas para a fruticultura e a viticultura na safra de 2025/2026, perspectivas globais do agronegócio, juventude no campo e a força feminina no cooperativismo e no agro.

Demonstração de equipamentos na feira, como a colheitadeira mecanizada, foram realizadas. Henrry Palla / Divulgação

Outras atrações, como demonstrações de vinhedo para colheita mecânica, aplicação de fungicida com drone e manejo de plantas de cobertura, também puderam ser acompanhadas durante o Vitis Aurora.

— Temos uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das comunidades onde estamos inseridos, com a intercooperação, formação e educação dos nossos associados e também de outros produtores rurais. Por sermos a maior cooperativa vinícola do Brasil, queremos ser exemplo e dar apoio para o crescimento do nosso setor — destaca o presidente da cooperativa, Renê Tonello.

Os grupos DATAVIT (Destaque Inovação), Vit Dados (Destaque Melhor Pitch) e Coopera (Destaque Modelo de Negócios) foram premiados no primeiro HackaVitis. Henrry Palla / Divulgação

Maratona inédita na Vitis Aurora

A grande novidade da edição foi o HackaVitis, uma maratona voltada para a criação de soluções e transformação do modelo mental de inovação destinados à vitivinicultura. Três grupos foram premiados na ação.

Em abril, alunos de mestrado em Viticultura e Enologia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) dos campus de Bento Gonçalves (RS) e Urupema (SC) estiveram imersos e desenvolveram respostas para dois desafios propostos pelo setor Agrícola da Aurora: auditoria de Boas Práticas Agrícolas; e planejamento, previsibilidade e mensuração na viticultura.

Os resultados dos trabalhos foram avaliados na quarta (14) e os três primeiros colocados foram premiados: Datavit (Destaque Inovação), Vit Dados (Destaque Melhor Pitch) e Coopera (Destaque Modelo de Negócios).

O Datavit e o Vit Dados são softwares para reunir informações de clima, solo, variedade e qualidade da uva. As soluções buscam mais assertividade na tomada de decisões para a definição do melhor local para produção, explorando o potencial de cada cultivar. Já o Coopera é uma plataforma digital para preencher dados de auditoria do programa de Boas Práticas Agrícolas (BPA) com o produtor rural. A inovação levanta informações de forma fácil e online e permite uma atuação rápida e segura junto ao viticultor.