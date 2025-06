Com foco na conscientização individual, Semana do Meio Ambiente de Caxias começa segunda-feira

Separação correta do lixo é um dos enfoques da programação neste ano. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O tema Atitude Sustentável, Cidade Responsável vai guiar a programação da Semana Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul. O foco neste ano será na conscientização sobre as atitudes individuais e o impacto no meio ambiente, como a separação correta do lixo.

As atividades ocorrem de segunda (2) a sábado (7) em diversos pontos da cidade, desde a Praça Dante Alighieri até dentro dos ônibus do transporte coletivo. A semana terá ações permanentes e atividades simultâneas ao longo dos dias, com foco em experiências interativas.

Neste ano, a programação terá novidades. Uma delas é a Parada do Meio Ambiente, que ocorrerá na segunda, quarta e sexta-feira na Praça Dante. Além da água do chafariz, que será colorida de verde, um caminhão com um guincho ficará estacionado em frente à Catedral com um globo terrestre iluminado. Por volta das 15h, o caminhão vai até a Avenida Júlio de Castilhos e será seguido por grupos artísticos que, embalados por música, vão interagir e conscientizar a comunidade até o bairro São Pelegrino.

Outra novidade é a inauguração de um novo Ecoponto junto ao prédio da secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Rua Dom José Barea, 1.501, bairro Exposição, junto à Maesa). O espaço recebe e dá o destino ambientalmente correto a objetos pós-consumo. O sistema se baseia na entrega voluntária e, no local, o cidadão tem a oportunidade de descartar o que estiver em condições de uso ou com possibilidade de recuperação, como sofás, armários, cadeiras, camas, colchões, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de informática, som e telefonia usados.

O encerramento da Semana Municipal do Meio Ambiente também terá novidade. É a MB Fest, um evento gratuito que ocorrerá no sábado (6), no Parque dos Macaquinhos. Antes, haverá cAUminhada com tutores e pets saindo do Parque Cinquentenário. Nessa atividade, o Departamento de Proteção Animal também participará com os cães disponíveis para adoção. Durante a tarde, o evento terá música, food trucks e atividades de conscientização ambiental.

— A programação é sobre a responsabilidade que todos nós temos com as pequenas atitudes que geram grandes impactos. A pessoa, numa atitude de estar separando o lixo na sua residência, por exemplo, já gera um grande impacto. O foco está em abranger o maior número de pessoas para as questões ambientais, dos compromissos que cada um tem ambientalmente — resume o secretário Ronaldo Boniatti.

A abertura oficial da programação será na segunda-feira, durante a reunião-almoço da Câmara de Indústria e Comércio (CIC), com a palestra Uma nova visão dos desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável, ministrada por Fabiano Dallazen, diretor jurídico e institucional da AEGEA Saneamento.