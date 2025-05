Com carro capotado, simulação de acidente em Caxias alerta para riscos no trânsito

Ação bloqueou por cerca de 40 minutos o trânsito da perimetral Norte. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

A simulação de um acidente bloqueou, na manhã deste sábado(17), o trânsito da Perimetral Norte, entre as ruas Pio XII e Frei Pacífico, no bairro São José, em Caxias do Sul. O trânsito no local ficou bloqueado por cerca de 40 minutos.

No sentido Oeste-Leste, um carro capotado e outro em cima do canteiro central alertavam motoristas e pedestres para o risco de infringir as regras de trânsito.

Dois voluntários, um homem e uma mulher, foram "vítimas" da simulação e foram resgatados pelos Bombeiros e Samu. Um dos automóveis da ação chegou a ter o teto removido para a demonstração de como os feridos são retirados das ferragens.

A ação foi organizada por um empresa de proteção veicular e teve o apoio da secretaria municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMTTM), em alusão ao Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização no trânsito.

Conforme o gestor da empresa que organizou a simulação, Douglas Antônio da Costa, ações como a realizada em Caxias são feitas anualmente também em Santa Cruz, Lajeado e Pelotas.

— Queremos que ninguém passe por uma situação como essa, que cuidem com o uso do celular no trânsito e dirijam de forma consciente — disse Da Costa.

Mais de 300 acidentes por mês em Caxias

É o comportamento dos motoristas caxienses que causa a grande maioria dos acidentes. A percepção é do gerente da Escola Pública de Trânsito, da SMTTM, Carlos Beraldo, que contabiliza em média 10 registros de danos materiais por dia em Caxias:

— É a conduta do motorista, o excesso de velocidade e a bebida alcoólica. E atualmente é muito evidente o uso do celular, que não é mais nem como forma de ligação.

Ainda de acordo com Beraldo, são mais de 300 ocorrências de danos materiais atendidas pela SMTT por mês. E maioria delas, segundo ele, poderia ser evitada: